Зеленський звільнив Короля Артура

Президент України Володимир Зеленський звільнив Артура Короля з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.\r\nПро це йдеться в розпорядженні Президента №240 від 29 липня, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області", - сказано в повідомленні.\r\nНаголошується, що Король звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України.\r\nІнших подробиць в розпорядженні не повідомляється.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив голову Луганської ОДА і пообіцяв за місяць побудувати міст у Станиці Луганській. Також Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данилова.\r\nТим часом з'явився повний список тих, хто проходить у Раду з Луганської області.