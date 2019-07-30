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30 липня 2019, вівторок, 11:22 27
Президент 2019-07-30T12:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив Короля Артура

Зеленський звільнив Короля Артура

Президент Володимир Зеленський. Фото: прес-служба Президента України
Президент Володимир Зеленський. Фото: прес-служба Президента України

Президент України Володимир Зеленський звільнив Артура Короля з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.

Про це йдеться в розпорядженні Президента №240 від 29 липня, передають Українські Новини.

"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що Король звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України.

Інших подробиць в розпорядженні не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив голову Луганської ОДА і пообіцяв за місяць побудувати міст у Станиці Луганській. Також Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данилова.

Тим часом з'явився повний список тих, хто проходить у Раду з Луганської області.

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