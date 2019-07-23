Зеленский назначил замом секретаря СНБО экс-луганского губернатора Данилова

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны бывшего председателя Луганской областной государственной администрации Алексея Данилова.

Об этом говорится в указе Президента №551 от 23 июля, передают Українськi Новини.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в нем.

Данилов родился в 1962 году в городе Красный Луч Луганской области - был городским головой Луганска (1994-1997), губернатором (2005), народным депутатом Украины V созыва (2006-2007).

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая Зеленский обновил состав СНБО.

в мае Зеленский назначил бывшего министра финансов, одного из основных экспертов своего избирательного штаба Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Тем временем новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову.

С июня Данилюк также руководит национальным координационным центром кибербезопасности.