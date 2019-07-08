Зеленский пообещал за месяц построить мост в Станице Луганской

Президент Владимир Зеленский пообещал жителям Луганской области, что разрушенный мост в Станице Луганской будет построен в течение месяца.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в рамках саммита "Украина - Европейский Союз", передают Українськi Новини.

"Чтобы построить мост, необходимо чтобы та сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали, что им технически нужно 8-10 дней. Мы готовы это сделать за 2-3 дня. Но это параллельный процесс. После того, что мы там увидели, мы будем недолго ждать. Мы будем ждать неделю, максимум - 8 дней. Если не увидим демонтаж с той стороны, то начнем строить мост. У нас есть идеи как это быстро сделать. Мы пообещали людям, что в течение месяца построим и решим этот вопрос", - сказал он.

Зеленский добавил, что строительством будут заниматься гражданские лица, а не военные.

В свою очередь Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что он менее оптимистичен.

"Я поддерживаю такой позитивный способ мышления господина Президента. Мои надежды более ограничены, когда речь идет о другой стороне контактной линии", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и ЕС подписали 5 финансовых соглашений на общую сумму 127 млн евро.

Тем временем Туск пообещал оставаться другом Украины, вне зависимости от того, кем станет в будущем.