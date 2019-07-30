На Донбасі боєць ООС підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Збройні формування Російської Федерації і її найманці після обстрілу КПВВ "Маріїнка"\r\n3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм.\r\nПро це повідомляє пресцентр ООС.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:\r\n- поблизу Кам’янки з реактивного піхотного вогнемета;- в районі населеного пункту Гнутове – з міномета калібру 82 мм; - неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета.\r\nВ результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення.\r\nВід початку поточної доби, 30 липня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.\r\nВійськові підкреслюють, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики порушили перемир'я і поранили українського військового з гранатомета.\r\nРаніше на Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, поранивши бійця ЗСУ.\r\nРаніше Зеленський обговорив зі спецпредставником США Волкером ситуацію на Донбасі.