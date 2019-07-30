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30 липня 2019, вівторок, 08:10 10
Силові структури 2019-07-30T08:30:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі боєць ООС підірвався на невідомому вибуховому пристрої

На Донбасі боєць ООС підірвався на невідомому вибуховому пристрої

ООС Фото: Facebook 54-ї ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-ї ОМБР

Збройні формування Російської Федерації і її найманці після обстрілу КПВВ "Маріїнка"

3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Кам’янки з реактивного піхотного вогнемета;

- в районі населеного пункту Гнутове – з міномета калібру 82 мм;
- неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета.

В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби, 30 липня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.

Військові підкреслюють, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики порушили перемир'я і поранили українського військового з гранатомета.

Раніше на Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, поранивши бійця ЗСУ.

Раніше Зеленський обговорив зі спецпредставником США Волкером ситуацію на Донбасі.

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