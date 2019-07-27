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27 июля 2019, суббота, 20:35 90
Силовые структуры 2019-07-27T22:45:02+03:00
Українські Новини
Боевики нарушили перемирие и ранили украинского военного из гранатомета

Боевики нарушили перемирие и ранили украинского военного из гранатомета

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

После того, как Волкер с делегацией приехал в зону боевых действий на Донбассе, боевики 1 раз в субботу нарушили перемирие, объявленное в зоне операции Объединенных сил (ООС) 27 июля, 1 военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что с начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как боевики нарушили запрет на использование любого оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Крымского по направлению Сокольников из автоматического гранатомета.

Сообщается, в результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ.

Ранее Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе.

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