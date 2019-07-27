Боевики нарушили перемирие и ранили украинского военного из гранатомета

После того, как Волкер с делегацией приехал в зону боевых действий на Донбассе, боевики 1 раз в субботу нарушили перемирие, объявленное в зоне операции Объединенных сил (ООС) 27 июля, 1 военнослужащий ранен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nОтмечается, что с начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как боевики нарушили запрет на использование любого оружия.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Крымского по направлению Сокольников из автоматического гранатомета.\r\nСообщается, в результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ.\r\nРанее Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе.