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27 июля 2019, суббота, 08:25 39
Силовые структуры 2019-07-27T08:25:28+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ

На Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ

ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР

Вчера, 26 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, которую посетил Курт Волкер с делегацией в пятницу, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня, однако сегодня, 27 июля, нарушили его. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что за минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано, но 27 июля был ранен один украинский военный.

"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил … В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе.

Ранее боевики уже нарушали хлебное перемирие, один военный ранен.

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