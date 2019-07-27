На Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ

Вчера, 26 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, которую посетил Курт Волкер с делегацией в пятницу, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня, однако сегодня, 27 июля, нарушили его. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что за минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано, но 27 июля был ранен один украинский военный.

"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил … В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе.

Ранее боевики уже нарушали хлебное перемирие, один военный ранен.