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29 июля 2019, понедельник, 09:09 14
Силовые структуры 2019-07-29T09:09:53+03:00
Українські Новини
Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники несмотря на договоренности о полном прекращении огня осуществили один обстрел позиций ООС. Об этом по состоянию на 7 утра 29 июля сообщил штаб ООС

"28 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.

Противник совершил обстрел КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета.

"Обстрел боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркивают военные.

Как сообщали Українські Новини, ранее на КПВВ "Майорское" нашли уже 12 взрывоопасных предметов.

КПВВ "Майорское" действительно заминировали: взрывчатку нашли.

КПВВ "Майорское" на Донбассе не работало из-за "минирования"

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