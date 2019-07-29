Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники несмотря на договоренности о полном прекращении огня осуществили один обстрел позиций ООС. Об этом по состоянию на 7 утра 29 июля сообщил штаб ООС\r\n"28 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.\r\nПротивник совершил обстрел КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета.\r\n"Обстрел боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сообщили в штабе.\r\nС начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.\r\n"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркивают военные.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее на КПВВ "Майорское" нашли уже 12 взрывоопасных предметов.\r\nКПВВ "Майорское" действительно заминировали: взрывчатку нашли.\r\nКПВВ "Майорское" на Донбассе не работало из-за "минирования"