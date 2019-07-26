Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе

Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом, в ходе которой обсудил текущую ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской. Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения", - сказано в нем.

Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Волкер объяснил наращивание Россией войск у границ с Украиной ротацией.

Тем временем Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах.