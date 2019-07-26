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26 июля 2019, пятница, 14:37 51
Внешняя политика 2019-07-26T14:38:12+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе

Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе

Встреча Зеленского с Волкером. Фото: president.gov.uа
Встреча Зеленского с Волкером. Фото: president.gov.uа

Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом, в ходе которой обсудил текущую ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской. Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения", - сказано в нем.

Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Волкер объяснил наращивание Россией войск у границ с Украиной ротацией.

Тем временем Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах.

Больше новостей о: война на Донбассе Курт Волкер Владимир Зеленский Ситуация в зоне ООС украино-американские отношения

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