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30 липня 2019, вівторок, 06:30 27
Фінанси 2019-07-30T08:45:02+03:00
Українські Новини
Курс долара впав до чергового мінімуму: курс валют на 30 липня

Курс долара впав до чергового мінімуму: курс валют на 30 липня

Курс долар впав Фото: Tumix.ru
Курс долар впав Фото: Tumix.ru

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD. Таким чином курс національної валюти злетів до максимуму з початку року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 липня, на 4,76 коп. до 25,4397 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3104,5350
100 доларів США 2525,2582
100 швейцарських франков 2544,0197
1000 єн 232,4174
10 російських рублів 3,9755
100 євро 2807,8346

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впала, а купівля - подорожчала.

Перед вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.

Раніше долар опускався до найнижчої позначки з початку року, хоча ситуація на валютному ринку може погіршитися.

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