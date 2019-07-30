Курс долара впав до чергового мінімуму: курс валют на 30 липня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH\/USD. Таким чином курс національної валюти злетів до максимуму з початку року. \r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 липня, на 4,76 коп. до 25,4397 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3104,5350\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2525,2582\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франков\r\n2544,0197\r\n\r\n\r\n1000 єн\r\n232,4174\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,9755\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2807,8346\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впала, а купівля - подорожчала.\r\nПеред вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.\r\nРаніше долар опускався до найнижчої позначки з початку року, хоча ситуація на валютному ринку може погіршитися.