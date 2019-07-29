Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого

Голова Національної поліції Сергій Князєв звільнив Віталія Глуховерю після конфлікту з патрульними, на який звернув увагу Президента Володимир Зеленський, з посади начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області і призначив виконуючим обов'язки начальника Артема Васицкого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції України у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Наказом голови Нацполиции Сергія Князєва за погодженням з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим звільнений від займаної посади начальник Головного управління юстиції у Дніпропетровській області Віталій Глуховеря. Зараз виконуючим обов'язки керівника поліції Дніпропетровщини призначений Артем Васицкий", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що 27 липня згідно з наказом Авакова, розпочато службове розслідування за фактом можливого перевищення влади і службових повноважень Глуховерей.

Згідно з повідомленням, новопризначений в. о. начальника ГУ Нацполиции в Дніпропетровській області Васицкий обіймав посаду заступника начальника ГУ - начальника кримінальної поліції з 2017 року.

Раніше проходив службу в підрозділах карного розшуку в прифронтовій зоні в Донецькій області.

Має 23 роки досвіду оперативної роботи.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань розслідує можливе перевищення влади і службових повноважень начальником Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталієм Глуховерею.

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