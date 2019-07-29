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29 липня 2019, понеділок, 13:00 20
Фінанси 2019-07-29T14:45:02+03:00
Українські Новини
Макрофінансова стабільність України під загрозою, - монетарний комітет

Макрофінансова стабільність України під загрозою, - монетарний комітет

НБУ. Фото: ua.today
НБУ. Фото: ua.today

Монетарний комітет Національного банку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються у той час, як кредитні ризики збільшилися і продовжать зростати.

Про це сказано у підсумках дискусії комітету з питання облікової ставки, передають Українські Новини.

Члени КМП зазначили, що основний внутрішній ризик для базового сценарію - подальше посилення загроз для макрофінансової стабільності - залишається актуальним.

А сам Національний банк має обмежені можливості його кількісно оцінити і знизити ймовірність реалізації за допомогою монетарних рішень.

Такий ризик, перш за все, пов'язаний із можливою затримкою у проведенні ключових реформ або кроками щодо нівелювання попередніх досягнень, зокрема, через судові й законодавчі рішення, які можуть суттєво посилити вразливість економіки України і перешкодити продовженню співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Втім, більшість членів КМП вважають, що Національний банк повинен бути обережним у пом'якшенні монетарної політики, адже довіра до здатності НБУ досягати інфляційної мети тільки починає формуватися.

Зазначається, що істотне зниження облікової ставки в липні було б передчасним.

Втім, окремі члени КМП не виключали можливості прискорення пом'якшення монетарної політики в подальшому при появі ознак швидкої дезінфляції.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки.

Тим часом в липні загальний держборг виріс майже на два мільярди гривень.

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