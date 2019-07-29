Макрофінансова стабільність України під загрозою, - монетарний комітет

Монетарний комітет Національного банку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються у той час, як кредитні ризики збільшилися і продовжать зростати.\r\nПро це сказано у підсумках дискусії комітету з питання облікової ставки, передають Українські Новини.\r\nЧлени КМП зазначили, що основний внутрішній ризик для базового сценарію - подальше посилення загроз для макрофінансової стабільності - залишається актуальним.\r\nА сам Національний банк має обмежені можливості його кількісно оцінити і знизити ймовірність реалізації за допомогою монетарних рішень.\r\nТакий ризик, перш за все, пов'язаний із можливою затримкою у проведенні ключових реформ або кроками щодо нівелювання попередніх досягнень, зокрема, через судові й законодавчі рішення, які можуть суттєво посилити вразливість економіки України і перешкодити продовженню співпраці з Міжнародним валютним фондом.\r\nВтім, більшість членів КМП вважають, що Національний банк повинен бути обережним у пом'якшенні монетарної політики, адже довіра до здатності НБУ досягати інфляційної мети тільки починає формуватися.\r\nЗазначається, що істотне зниження облікової ставки в липні було б передчасним.\r\nВтім, окремі члени КМП не виключали можливості прискорення пом'якшення монетарної політики в подальшому при появі ознак швидкої дезінфляції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки.\r\nТим часом в липні загальний держборг виріс майже на два мільярди гривень.