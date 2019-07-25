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25 июля 2019, четверг, 12:27 441
Финансы 2019-07-25T12:38:56+03:00
Українські Новини
Кредитные риски увеличились и продолжат расти, - банки

Кредитные риски увеличились и продолжат расти, - банки

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Банки, которые продолжают закрывать отделения, констатируют рост кредитных рисков и ожидают увеличения спроса на кредиты населению и малых и средних предприятий (МСП).

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса об условиях банковского кредитования, обнародованного Национальным банком, передают Українські Новини.

Указывается, что финучреждения сохраняют оптимистичные ожидания относительно притока депозитов и прироста портфеля кредитов населению и бизнесу.

В то же время банки констатируют рост рисков, особенно кредитного, который увеличился во 2-м и ожидаемо возрастет в 3-м квартале.

74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов, а 70% - розничных.

Некоторые крупные банки ожидают несущественного ухудшение качества кредитного портфеля физлиц, одновременно все респонденты считают, что качество кредитов бизнесу не изменится.

Банки предусматривают, что в июле-сентябре спрос на кредиты возрастет, в частности от малых и средних предприятий и от населения в потребительском сегменте.

По мнению опрошенных, как и в предыдущие кварталы, самыми популярными будут краткосрочные займы и кредиты в гривне.

Респонденты считают, что в 3-м квартале стандарты кредитования для бизнеса и населения не изменятся, хотя 19% опрошенных финучреждений ожидают ужесточения требований к кредитам в валюте, а 16% - к долгосрочным займам бизнеса.

По мнению банков, кредитные стандарты могут незначительно снизиться в сегменте кредитов МСП, краткосрочных и гривневых займов.

В апреле-июне оправдались ожидания относительно роста спроса на кредиты МСП, гривневые и краткосрочные займы.

Отмечается, что такая динамика обусловлена ​​потребностями бизнеса в оборотном капитале, средствах для инвестиций и необходимостью крупных компаний реструктуризовать долги.

В предыдущем квартале стандарты кредитования для корпоративных заемщиков почти не изменились, хотя каждый пятый банк сообщил, что к МСП требования несущественно смягчились из-за усиления конкуренции за качественного заемщика.

Во 2-м квартале вырос и спрос населения на потребительские кредиты.

Об этом заявили преимущественно банки с большими портфелями кредитов физическим лицам.

Этому способствовало улучшение потребительских настроений и рост расходов на товары длительного пользования.

Сообщается, что стандарты кредитования домохозяйств в прошлом квартале не изменились.

Только 15% опрошенных отчитывались об ослаблении внутренних нормативов и критериев отбора заемщиков в потребительском сегменте из-за усиления конкуренции с другими банками, положительных ожиданий экономического роста и повышения платежеспособности потребителей.

Также указывается, что банки улучшили свою оценку долговой нагрузки на заемщиков.

Доля респондентов, считающих долговую нагрузку в корпоративном секторе высокой, снизилась с 27% в 1-м квартале до 18% во 2-м квартале.

В свою очередь долговую нагрузку на МСП считали низкой или средней 92% опрошенных: баланс ответов был рекордно низким за весь период наблюдений.

Оценка закредитованности домохозяйств продолжает снижаться: 88% респондентов оценили ее уровень как низкий или средний.

По оценкам банков, в прошлом квартале повысились все риски, кроме валютного, который остается низким три квартала подряд.

Самым заметным стало увеличение кредитного риска (40% опрошенных), хотя в 1-м квартале банки ожидали его значительного снижения.

Как сообщали Українські Новини,  Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, а Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Тем временем НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными.

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