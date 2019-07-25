Кредитные риски увеличились и продолжат расти, - банки

Банки, которые продолжают закрывать отделения, констатируют рост кредитных рисков и ожидают увеличения спроса на кредиты населению и малых и средних предприятий (МСП).\r\nОб этом свидетельствуют результаты нового опроса об условиях банковского кредитования, обнародованного Национальным банком, передают Українські Новини.\r\nУказывается, что финучреждения сохраняют оптимистичные ожидания относительно притока депозитов и прироста портфеля кредитов населению и бизнесу.\r\nВ то же время банки констатируют рост рисков, особенно кредитного, который увеличился во 2-м и ожидаемо возрастет в 3-м квартале.\r\n74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов, а 70% - розничных.\r\nНекоторые крупные банки ожидают несущественного ухудшение качества кредитного портфеля физлиц, одновременно все респонденты считают, что качество кредитов бизнесу не изменится.\r\nБанки предусматривают, что в июле-сентябре спрос на кредиты возрастет, в частности от малых и средних предприятий и от населения в потребительском сегменте.\r\nПо мнению опрошенных, как и в предыдущие кварталы, самыми популярными будут краткосрочные займы и кредиты в гривне.\r\nРеспонденты считают, что в 3-м квартале стандарты кредитования для бизнеса и населения не изменятся, хотя 19% опрошенных финучреждений ожидают ужесточения требований к кредитам в валюте, а 16% - к долгосрочным займам бизнеса.\r\nПо мнению банков, кредитные стандарты могут незначительно снизиться в сегменте кредитов МСП, краткосрочных и гривневых займов.\r\nВ апреле-июне оправдались ожидания относительно роста спроса на кредиты МСП, гривневые и краткосрочные займы.\r\nОтмечается, что такая динамика обусловлена потребностями бизнеса в оборотном капитале, средствах для инвестиций и необходимостью крупных компаний реструктуризовать долги.\r\nВ предыдущем квартале стандарты кредитования для корпоративных заемщиков почти не изменились, хотя каждый пятый банк сообщил, что к МСП требования несущественно смягчились из-за усиления конкуренции за качественного заемщика.\r\nВо 2-м квартале вырос и спрос населения на потребительские кредиты.\r\nОб этом заявили преимущественно банки с большими портфелями кредитов физическим лицам.\r\nЭтому способствовало улучшение потребительских настроений и рост расходов на товары длительного пользования.\r\nСообщается, что стандарты кредитования домохозяйств в прошлом квартале не изменились.\r\nТолько 15% опрошенных отчитывались об ослаблении внутренних нормативов и критериев отбора заемщиков в потребительском сегменте из-за усиления конкуренции с другими банками, положительных ожиданий экономического роста и повышения платежеспособности потребителей.\r\nТакже указывается, что банки улучшили свою оценку долговой нагрузки на заемщиков.\r\nДоля респондентов, считающих долговую нагрузку в корпоративном секторе высокой, снизилась с 27% в 1-м квартале до 18% во 2-м квартале.\r\nВ свою очередь долговую нагрузку на МСП считали низкой или средней 92% опрошенных: баланс ответов был рекордно низким за весь период наблюдений.\r\nОценка закредитованности домохозяйств продолжает снижаться: 88% респондентов оценили ее уровень как низкий или средний.\r\nПо оценкам банков, в прошлом квартале повысились все риски, кроме валютного, который остается низким три квартала подряд.\r\nСамым заметным стало увеличение кредитного риска (40% опрошенных), хотя в 1-м квартале банки ожидали его значительного снижения.\r\nКак сообщали Українські Новини, Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, а Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.\r\nТем временем НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными.