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25 июля 2019, четверг, 16:32 63
Экономика 2019-07-25T16:38:10+03:00
Українські Новини
Общий госдолг в июле вырос почти на два миллиарда гривен

Общий госдолг в июле вырос почти на два миллиарда гривен

Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5%, или на 1,96 млрд долларов, до 80,35 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Отмечается, прямой государственный долг в июне в долларовом эквиваленте увеличился на 2,74% - до 70,02 млрд, в том числе внешний - на 3,23%, до 40,12 млрд.

С 80,35 млрд госдолга 70 млрд - это прямой государственный долг, а 10,3 млрд - долг, который государство гарантирует государственным и частным компаниям. 

Отмечается, что с начала года общий госдолг Украины увеличился на 2,59% или на 2,02 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 1,83%, или на 39,26 млрд гривен из-за укрепления гривны.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный долг Украины, после роста в апреле на $1 млрд, в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1,79%, или на 1,44 млрд долларов до 78,39 млрд долларов (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом, который ранее вырос, на 2019-2022 годы.

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