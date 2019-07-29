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29 липня 2019, понеділок, 12:17 20
Економіка 2019-07-29T13:04:08+03:00
Українські Новини
У РНБО погодилися з затвердженою Кабміном моделлю анбандлінгу "Нафтогазу"

У РНБО погодилися з затвердженою Кабміном моделлю анбандлінгу "Нафтогазу"

Нафтогаз
Нафтогаз

В Раді національної безпеки і оборони (РНБО) погодилися з затвердженою Кабінетом Міністрів моделлю проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлинга) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це Українськім Новинам повідомило джерело, знайоме з результатом засідання експертної групи РНБО з безпеки в газовій сфері.

Він повідомив, що в РНБО зупинилися на варіанті анбандлинга, який запропонував Кабінет Міністрів.

При цьому раніше РНБО зазначало, що питання визначення моделі анбандлинга і проведення самої процедури - справа Кабінету Міністрів як акціонера.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" оцінив затверджену Кабміном модель проведення анбандлинга у 18 млрд доларів.

Також "Газпром" заявляв, що Україна не встигне підписати газовий контракт до кінця року.

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