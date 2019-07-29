У РНБО погодилися з затвердженою Кабміном моделлю анбандлінгу "Нафтогазу"

В Раді національної безпеки і оборони (РНБО) погодилися з затвердженою Кабінетом Міністрів моделлю проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлинга) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".\r\nПро це Українськім Новинам повідомило джерело, знайоме з результатом засідання експертної групи РНБО з безпеки в газовій сфері.\r\nВін повідомив, що в РНБО зупинилися на варіанті анбандлинга, який запропонував Кабінет Міністрів.\r\nПри цьому раніше РНБО зазначало, що питання визначення моделі анбандлинга і проведення самої процедури - справа Кабінету Міністрів як акціонера.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" оцінив затверджену Кабміном модель проведення анбандлинга у 18 млрд доларів.\r\nТакож "Газпром" заявляв, що Україна не встигне підписати газовий контракт до кінця року.