В СНБО не разделяют позицию "Нефтегаза" по анбандлингу компании

СНБО провел первое заседание экспертной группы по вопросам защиты национальной безопасности Украины в газовой сфере. Українським Новинам удалось узнать результаты этой встречи, из которых следует, что в СНБО не разделяют позицию "Нефтегаза" в вопросе анбандлинга компании. Вариант предложенный НАК был фактически забракован - рекомендовано вести работу по отделению газового направления с ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которое Кабмин создал еще в 2016 году для передачи ему функций оператора ГТС. Представителей МГУ рекомендовано ввести в группу для переговоров с ЕС и Россий по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года. Также Минэнергоугля рекомендовано активизировать подготовку к возможному энергетическому кризису 2019-2020 годов - обеспечить необходимые запасы газа, угля и мазута на складах ТЭС и ТЭЦ и разработать превентивные меры на случай возможных проблем с энергоснабжением.

Совет национальной безопасности и обороны Украины все-таки занялся вопросами безопасности страны в газовой сфере. 19 июля в СНБО было проведено первое заседание экспертной группы по этому вопросу. НАК "Нефтегаз Украины" еще в июне решил обратиться в СНБО с просьбой проанализировать целесообразность проведения анбандлинга компании по модели, утвержденной Кабинетом министров.

В "Нефтегазе" считают, что вариант, утвержденный правительством постановлением №484 от 5 июня не дает возможности защитить интересы НАК "Нефтегаз Украины" в арбитражном процессе с "Газпромом".

Кабмин решил, что анбандлинг проводится по модели ownership unbundling, которая предполагает выведение из-под управления НАК оператора ГТС и саму систему - для этого создано ПАО "Магистральные газопроводы Украины". В НАК отстаивают модель ISO (Independent System Operator) - по ней управление активами остается за "Нефтегазом". Для реализации такой модели НАК создал компанию "Оператор газотранспортной системы Украины", "Оператор газотранспортной системы Украины" в структуре АО "Укртрансгаз"

Однако ответ СНБО на просьбу НАК был отрицательным - совет переслал письмо компании правительству, отметив, что вопрос определение модели анбандлинга и проведение самой процедуры дело Кабинета министров, как акционера.

Но уже через несколько дней было принято другое решение - обсудить в СНБО более широкий комплекс вопросов энергобезопасности. Кроме темы анбандлинга в повестку дня был внесен и вопрос обеспечения газом Украины и транзита российского газа в Европу с 2020 года, после завершения действия контрактов "Нефтегаза" и "Газпрома".

По информации Українських Новин, на заседании группы, которое вел секретарь СНБО Александр Данилюк, были заслушаны представители "Нефтегаза", НКРЭКУ, Европейского энергетического сообщества, депутатского корпуса и эксперты. Итогом стал ряд рекомендаций регулятору, Кабинету министров, Министерству энергетики и угольной промышленности и Антимонопольному комитету.

Как удалось узнать агентству, в СНБО остановились на варианте анбандлинга, который предложил Кабмин. Представителей созданного еще в 2016 году ПАО "Магистральные газопроводы Украины" для передачи ему функций оператора ГТС, рекомендовано включить трехстороннюю группу (Украина-ЕС-Россия) по проведению переговоров о транзите газа с 2020 года - после завершения действия контракта на транзит от 2009 года.

Именно с МГУ "Нефтегазу" поручено до 1 января 2020 года провести анбандлинг НАК исключительно в соответствии с постановлением №484. Согласно этому документу уже до 1 августа "Нефтегаз" должен внести на рассмотрение правительства проект акта по передаче МГУ функций управления имуществом для обеспечения транзита и сберегания природного газа, которое находится на балансе "Укртрансгаза" - то есть, непосредственно ГТС и хранилича. Получить комментарий НАК "Нафтогаз Украины" о результатах заседания экспертной группы агентству не удалось.

Кроме того, по информации Українських Новин, правительству рекомендовано максимально сконцентрировать внимание на подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов. А именно, обеспечить необходимые запасы газа в ПХГ на уровне 20 млрд кубометров, запасы угля и мазута на складах ТЭС и ТЭЦ.

Также рекомендовано до 1 сентября подготовить дорожную карту перехода на расчеты за газ по энергетическим показателям (теплотворность) а не по кубометрам, чтоб ввести их до 31 января 2019 года.

Минэнергоугля рекомендовано до сентября оценить риски безопасности поставок газа потребителям в случае кризисной ситуации следующей зимой, разработать превентивные меры на случай проблем и предусмотреть механизм финансирования создание стратегических запасов газа.

НКРЭКУ рекомендовано ускорить рассмотрение жалоб "Укртрансгаз" о возможных

неправомерных действий операторов газораспределительных систем и к 1 августа определить механизм урегулирования вопроса о несанкционированных отборах газа и внести соответствующие изменения в Кодекс ГТС.

Антимонопольному комитету рекомендовано вместе с НКРЭКУ до 1 октября 2019 расследовать все нарушения законодательства о защите экономической конкуренции на рынках нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии, природного и сжиженного газа.

Также, СНБО намерен предложить Президенту Украины ввести должность уполномоченного

по международным вопросам энергетической безопасности. Такая должность в Секретариате Президента существовала в 2008-2010 годах. При Президенте Викторе Ющенко ее занимал Богдан Соколовский. Позже вопрос о назначении уполномоченного по энергетической безопасности поднимался не раз, однако положительного решения принято не было.

Следующее заседание экспертной группы СНБО запланировал на прошлую неделю. К нему члены группы должны были подготовить предложения для проекта решения СНБО о неотложных мерах по энергобезопасности. Однако второй встречи экспертов, по информации агентства, до 29 июля так и состоялось.