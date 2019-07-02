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02 июля 2019, вторник, 15:08 939 Документ
Экономика 2019-07-02T17:15:03+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" оценил утвержденную Кабмином модель проведения анбандлинга в 18 млрд долларов

"Нефтегаз" оценил утвержденную Кабмином модель проведения анбандлинга в 18 млрд долларов

Национальная акционерная компания "Нетфегаз Украины" просит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) повлиять на Кабинет Министров относительно проблемы по утвержденной модели проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга).

Об этом говорится в письме "Нефтегаза", копия которого получена Українськими Новинами по запросу в СНБО.

В письме отмечается, что выбранная модель анбандлинга приведет к потере "Нефтегазом" права требовать с "Газпрома" компенсации в размере 10,4-14,8 млрд долларов.

Также проведение анбандлинга по данной модели может привести к выдвижению "Газпромом" "негативного требования" в размере около 3 млрд долларов.

"Это связано с тем, что расчет суммы иска "Нефтегаза" к "Газпрому" основан на примененных международных правилах бухгалтерского учета, а в связи с этими правилами компания может требовать возмещения амортизационных расходов, либо расходов, связанных с обесцениванием активов, исключительно тогда, когда она имеет право на экономические выгоды от газотранспортных активов после 2019 года", - сказано в нем.

Отмечается, что таким образом общий негативный эффект от применения утвержденной модели анбандлинга может привести к прямым убыткам и упущенной выгоде "Нефтегаза" и соответственно государственного бюджета в размере до 18 млрд долларов.

Также "Нефтегаз" отметил, что позиция компании, подкрепленная выводом арбитражных советников, заключается в том, что сохранение арбитражных требований возможно за счет модели анбандлинга ISO (Independent system operator).

"Эта модель предусматривает полную независимость газотранспортного оператора от "Нефтегаза", но при этом такой независимый оператор получает газотранспортную систему (ГТС) не непосредственно от государства, а через дочернюю структуру "Нефтегаза", - отмечается в письме.

В свою очередь это позволит "Нефтегазу" продолжить защищать свои права и интересы в арбитраже и утверждать, что амортизация и обесценивание газотранспортной системы уменьшают ожидаемые экономические выгоды для "Нефтегаза" и поэтому могут считаться потерями компании, а не только государства, которые должен покрывать "Газпром".

 

 

 

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" заявлял, что Украина не успеет подписать газовый контракт до конца года.

После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.

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