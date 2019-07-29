РНБО запропонував включити ще одних представників від України в переговори щодо транзиту газу

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) рекомендує Кабінету Міністрів включити представників "Магістральних газопроводів України" (МГУ) у тристоронні переговори з Європейським союзом і Росією щодо транзиту російського газу.\r\nПро це Українськім Новинам повідомило джерело, знайоме з результатом засідання експертної групи РНБО з безпеки в газовій сфері.\r\nВоно повідомило, що в РНБО вирішили включити представників "Магістральних газопроводів" у тристоронню групу з проведення переговорів про транзит газу з 2020 року.\r\nПри цьому уряду рекомендовано максимально сконцентрувати увагу на підготовці до опалювального сезону 2019\/20.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що переговори щодо транзиту газу треба провести у вересні, що раніше запропонувала російська сторона.\r\n"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.\r\nРаніше Коболєв відзначав необхідність накопичення 20 млрд куб. м газу в підземних сховищах (ПСГ) до 15 жовтня для стабільного проходження опалювального сезону 2019\/2020 років.\r\nНАК "Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, а також постачання газом споживачів.