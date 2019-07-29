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29 липня 2019, понеділок, 11:05 32
Економіка 2019-07-29T13:00:04+03:00
Українські Новини
РНБО запропонував включити ще одних представників від України в переговори щодо транзиту газу

РНБО запропонував включити ще одних представників від України в переговори щодо транзиту газу

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) рекомендує Кабінету Міністрів включити представників "Магістральних газопроводів України" (МГУ) у тристоронні переговори з Європейським союзом і Росією щодо транзиту російського газу.

Про це Українськім Новинам повідомило джерело, знайоме з результатом засідання експертної групи РНБО з безпеки в газовій сфері.

Воно повідомило, що в РНБО вирішили включити представників "Магістральних газопроводів" у тристоронню групу з проведення переговорів про транзит газу з 2020 року.

При цьому уряду рекомендовано максимально сконцентрувати увагу на підготовці до опалювального сезону 2019/20.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що переговори щодо транзиту газу треба провести у вересні, що раніше запропонувала російська сторона.

"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

Раніше Коболєв відзначав необхідність накопичення 20 млрд куб. м газу в підземних сховищах (ПСГ) до 15 жовтня для стабільного проходження опалювального сезону 2019/2020 років.

НАК "Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, а також постачання газом споживачів.

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