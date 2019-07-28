Сегодня День Владимира: значение имени, традиции и народные приметы праздника

Сегодня, 28 июля, Православной церковью почитается равноапостольный великий князь Владимир, крестивший Киевскую Русь в 988 году. Праздник имеет государственное значение, поскольку чтятся события, положившие начало распространению религии. Именно по этому поводу в Киеве состоится Крестный ход.

О том, какие традиции и приметы существуют в День крещения Киевской Руси, расскажут Українські Новини.

Великий князь Владимир, также называемый Владимиром Красное Солнышко, глубоко уважается как правитель, внесший неоценимый вклад в развитие государства, а также и в религиозных кругах. В народе его наделили множеством позитивных черт и сделали героем многочисленных былин.

В праздничный день старались не работать, посвящая время торжеству. Особенно это касается работы в поле. По иной причине, это обусловленно тем, что в этот день в поле нечисть гуляет.

Одним из известных обычаев является поход к водоему. Очень часто на Владимира родители водят детей учиться плавать.

Между тем, Владимиров день является и Днем ангела для носителей имени. Подобно их могущественному покровителю – равноапостольному князю Владимиру – мужчины с этим именем склонны к власти, стремятся занимать ведущие позиции. Имя буквально означает "владеющий миром" или "властелин мира". Любознательные и склонные к риску, они люди практики, которые не склонны вступать в открытые конфликты, однако не забывающие напомнить о своих обидах.

Народные приметы:

на Владимира Красное Солнышко солнце красное светит;

на Владимира середина лета приходится;

радуга после дождя быстро пропадает - к хорошей погоде;

сильный треск кузнечиков в поле предвещает сухую погоду;

с вечера в июле туман на землю ложится - на следующий день можно ожидать дождя;

утки и гуси кричат, мечутся на воде, бьют крыльями - к ненастью.

Как сообщали Українські Новини, в УПЦ насчитали 300 тыс. участников Всеукраинского крестного хода.

Ранее, 24 июля, отпраздновали День ангела Ольги: значение имени, традиции и народные приметы.