В УПЦ насчитали 300 тыс. участников Всеукраинского крестного хода

Около 300 тысяч верующих, которые приняли сегодня участие во Всеукраинском крестном ходе Украинской Православной Церкви, засвидетельствовали преданность выбору святого князя Владимира, который принес православие земли Украины.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на брифинге по окончании крестного хода в Киево-Печерской лавре, сообщает, говорится в сообщении Центра информации УПЦ на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Мы видим, что было гораздо больше людей, чем в прошлом году. Поэтому, по нашим приблизительным подсчетам - около 300 тысяч крестоходцев. Это действительно большое количество людей, которое свидетельствует о преданности украинского народа тому выбору, который сделал святой князь Владимир", - сказал митрополит Антоний.

Он также отметил, что "каждый, кто принимает участие в крестном ходе, свидетельствует миру и Богу свою преданность канонической Украинской Православной Церкви".

"Мы были участниками большого события, которое хоть и повторяется каждый год, но каждый раз переживается по-особенному. Этот крестный ход посвящен Дню Крещения Руси и проходит накануне праздника в честь равноапостольного князя Владимира. Это действительно особые чувства, когда бок о бок идут люди разного возраста, из разных регионов нашей Родины, и в их устах не политические лозунги, а молитва - сердечная молитва за свое Отечество, за свой народ и за свою Православную Церковь".

По словам митрополита, в крестном ходе УПЦ приняли участие духовенство и верующие со всех епархий УПЦ и представители Поместных Православных Церквей – иерархи Православной Церкви Чешских земель и Словакии и Сербской Православной Церкви. Кроме того, принять участие в торжествах, посвященных 1031-летию Крещения Руси и поддержать верующих Украинской Православной Церкви приехали простые верующие Румынской Православной Церкви.

"Все они своим присутствием также свидетельствуют, что признают в Украине одну каноническую Православную Церковь, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий", - сказал владыка Антоний.

Управляющий делами УПЦ также рассказал о том, что во Всеукраинском крестном ходе приняли участие уникальные святыни, доставленные в Киев специально ко Дню Крещения Руси, которые всю ночь будут доступны для поклонения верующим в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси прибыли мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибыли мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, мощи атамана Петра Калнышевского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская).