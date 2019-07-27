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27 липня 2019, субота, 16:00 71
Верховна Рада і партії 2019-07-27T16:30:02+03:00
Українські Новини
У "Слузі народу" назвали кандидата на посаду міністра охорони здоров'я

У "Слузі народу" назвали кандидата на посаду міністра охорони здоров'я

Олександр Корнієнко. Фото: Макс Левін/
Олександр Корнієнко. Фото: Макс Левін/"Лівий берег"

Голова виборчого штабу "Слуги народу" Корнієнко допускає призначення кандидата в депутати Верховної Ради за списком партії, засновника клініки "Борис" Михайла Радуцького міністром охорони здоров'я в той час, як Уляна Супрун готова залишитися на посаді в новому Кабміні.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Не чув про інших (кандидатур), крім Михайла. У нього є своє бачення того, як краще реалізувати реформу. Можливо, він знайде необхідний формат. Не впевнений (що він буде міністром), але у нього точно є своє бачення, як краще реформувати сферу охорони здоров'я", - сказав він.

Корнієнко сумнівається, що виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун може залишитися на посаді.

Радуцький є засновником мережі клінік "Борис", працював заступником голови Київської міської державної адміністрації, мера Києва Віталія Кличка.

Після цього був радником Кличка з питань медицини.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністрам готуватися до передачі справ новому Кабінету Міністрів, який буде сформований новою Верховною Радою, вибори до якої пройшли 21 липня.

Крім того, в "Слузі народу" розповіли, коли планують відкрити нову Раду.

Тим часом співвласник клініки "Борис" оголошений Інтерполом в міжнародний розшук.

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