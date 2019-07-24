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24 июля 2019, среда, 12:27 1010
Кабмин 2019-07-24T12:27:31+03:00
Українські Новини
Гройсман рассказал, когда Кабмин сложит свои полномочия

Гройсман рассказал, когда Кабмин сложит свои полномочия

Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина
Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министрам готовиться к передаче дел новому Кабинету Министров, который будет сформирован новой Верховной Радой, выборы которой прошли 21 июля.

Об этом Гройсман сказал на заседании Кабмин в среду, передают Українськi Новини.

Согласно Конституции, нынешний Кабмин Гройсмана сложит свои полномочия в первый день сессии новой Рады и продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Премьер сказал, что рассчитывает, что начало работы новой Рады и формирование нового правительства произойдет быстро.

Гройсман заверил, что его Кабмин обеспечит стабильность в стране и подготовку к новому отопительному сезону во время переходного периода.

"Мы очень ответственно относимся к обеспечению стабильности в стране и выполнению всех заданий, которые возлагаются на правительство в переходной период. Мы будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны, подготовим страну к отопительному сезону, чтоб не было никаких потрясений", - сказал он.

Гройсман поручил министерствам подготовить все необходимые материалы для скорейшей передачи дел следующим министрам.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман хочет более чем в 2 раза сократить количество членов Кабмина.

Ранее Гройсман снова не пришел в Раду на час вопросов к правительству.

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