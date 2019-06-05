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05 июня 2019, среда, 15:13 434
Политика 2019-06-05T16:21:24+03:00
Українські Новини
Супрун готова остаться на должности в новом Кабмине

Супрун готова остаться на должности в новом Кабмине

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун еще не встречалась с Президентом Владимиром Зеленским, но готова оставаться на должности в новом составе Кабинета Министров.

Об этом она сказала журналистам, передают Українські Новини.

"Я еще с ним не встречалась, я не познакомилась с ним, у меня еще нет выводов, какой он человек или каким будет Президентом. Я надеюсь, он тоже не будет делать выводов перед тем, как поговорить со мной", - сказала она.

По ее словам, руководство министерства продолжает работать.

"Мы уже готовим транзитную книжку, чтобы передать все наработки новой команде, если она будет, если мы останемся - будем с радостью работать на своих должностях", - добавила она.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский публично поддержал Ульяну Супрун.

А позже Зеленский раскритиковал медреформу Супрун.

И также Зеленский поблагодарил Бога, что у его семьи врач - не Супрун.

Да и Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского.

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