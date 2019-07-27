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27 липня 2019, субота, 14:20 18 Карта
Життя 2019-07-27T17:00:02+03:00
Українські Новини
Спека перевалить за +35 в останній вихідний липня: прогноз погоди

Спека перевалить за +35 в останній вихідний липня: прогноз погоди

Літо.
Літо.

Перед тим, як на зміну спекотним вихідним прийде істотне похолодання, 28 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, на Закарпатті вдень і вночі короткочасний помірний дощ, гроза, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+34 градуси.

У Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +26...+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.

27 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у районі Одеси +20 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Раніше Українські Новини писали, яку погоду чекати в серпні.

Також у суботу південь і центр накрила спека, а схід і захід знову атакують дощі.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду на три місяці.

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