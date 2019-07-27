Спека перевалить за +35 в останній вихідний липня: прогноз погоди

Перед тим, як на зміну спекотним вихідним прийде істотне похолодання

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, на Закарпатті вдень і вночі короткочасний помірний дощ, гроза, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+34 градуси.

У Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +26...+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.

27 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у районі Одеси +20 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Карта: Укргідрометцентр

Раніше Українські Новини писали, яку погоду чекати в серпні.

Також у суботу південь і центр накрила спека, а схід і захід знову атакують дощі.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду на три місяці.