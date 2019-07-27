Спека перевалить за +35 в останній вихідний липня: прогноз погоди

Перед тим, як на зміну спекотним вихідним прийде істотне похолодання, 28 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, на Закарпатті вдень і вночі короткочасний помірний дощ, гроза, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+34 градуси.\r\nУ Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +26...+33 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+35 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\n27 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у районі Одеси +20 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nРаніше Українські Новини писали, яку погоду чекати в серпні.\r\nТакож у суботу південь і центр накрила спека, а схід і захід знову атакують дощі.\r\nТим часом синоптики спрогнозували погоду на три місяці.