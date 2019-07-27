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27 июля 2019, суббота, 06:30 148 Карта
Жизнь 2019-07-27T08:45:02+03:00
Українські Новини
На смену жарким выходным придет существенное похолодание

На смену жарким выходным придет существенное похолодание

Прогноз погоды
Прогноз погоды

Погода на выходных в Украине, 27 и 28 июля, будет жаркой, +25..+33 градуса, а на следующей неделе вернется похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook

"Жара из Западной Европы завтра наконец сдвинется, но никуда ничего не исчезает. Ведь высокие температуры воздуха передвинутся ближе к Центру и Востоку Европы. Южная часть континента и так еще останется среди жары. Украину также заденет южная горячая волна. Однако сразу хочу всех успокоить, что французских и бельгийских +40 и выше у нас не ожидается", - написала она.

Так, самая высокая температура воздуха будет на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины. Здесь столбики термометров будут достигать +28..+33 градусов.

На остальной территории Украины в течение дня 27 и 28 июля ожидается +25..+30 градусов.

Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятные на Западе и Востоке Украины.

На Севере, в Центре и в южной части будет преобладать сухая погода.

По словам Диденко, погода в Киеве на выходных будет преимущественно солнечной и очень теплой, +27..+29 градусов, местами до +30 градусов.

"31 июля -1 августа вновь существенно похолодает", - отметила синоптик.

Прогноз погоды. Карта со страницы Наталки ДиденкоПрогноз погоды. Карта со страницы Наталки Диденко

Как сообщали Українські Новини, 24 июля на границе Херсонской и Запорожской областей прошел торнадо.

Тем временем следующие 18 месяцев будут критическими для усилий по недопущению начала глобального климатического кризиса.

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