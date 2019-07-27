На смену жарким выходным придет существенное похолодание

Погода на выходных в Украине, 27 и 28 июля, будет жаркой, +25..+33 градуса, а на следующей неделе вернется похолодание.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook\r\n"Жара из Западной Европы завтра наконец сдвинется, но никуда ничего не исчезает. Ведь высокие температуры воздуха передвинутся ближе к Центру и Востоку Европы. Южная часть континента и так еще останется среди жары. Украину также заденет южная горячая волна. Однако сразу хочу всех успокоить, что французских и бельгийских +40 и выше у нас не ожидается", - написала она.\r\nТак, самая высокая температура воздуха будет на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины. Здесь столбики термометров будут достигать +28..+33 градусов.\r\nНа остальной территории Украины в течение дня 27 и 28 июля ожидается +25..+30 градусов.\r\nКратковременные дожди с грозами наиболее вероятные на Западе и Востоке Украины.\r\nНа Севере, в Центре и в южной части будет преобладать сухая погода.\r\nПо словам Диденко, погода в Киеве на выходных будет преимущественно солнечной и очень теплой, +27..+29 градусов, местами до +30 градусов.\r\n"31 июля -1 августа вновь существенно похолодает", - отметила синоптик.\r\nПрогноз погоды. Карта со страницы Наталки Диденко\r\nКак сообщали Українські Новини, 24 июля на границе Херсонской и Запорожской областей прошел торнадо.\r\nТем временем следующие 18 месяцев будут критическими для усилий по недопущению начала глобального климатического кризиса.