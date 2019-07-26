Юг и центр накроет жара, а восток и запад снова атакуют дожди: какой будет погода в субботу

27 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.\r\nВ Карпатах кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +10…+15 градусов, днем +16…+21 градус.\r\nВ Моршине местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nВ Трускавце местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Сваляве местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +25…+32 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.\r\n26 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+26 градусов; в районе Одессы и Приморского +22 градуса; в Днепре возле Киева +22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, 33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные.\r\nРанее, в четверг, Украина была самой холодной страной Европы.