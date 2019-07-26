Юг и центр накроет жара, а восток и запад снова атакуют дожди: какой будет погода в субботу

27 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +10…+15 градусов, днем +16…+21 градус.

В Моршине местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +25…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

26 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+26 градусов; в районе Одессы и Приморского +22 градуса; в Днепре возле Киева +22 градуса.

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