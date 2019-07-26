Самовисуванець Сухов на 10% обійшов кандидата від "Слуги народу" на Луганщині

У той час, як ЦВК підрахувала 100% бюлетенів, самовисуванець Олександр Сухов виграв вибори у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №107 у Луганській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Сухов набрав 28,81%, або 12 179 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, висуванець від партії "Слуга народу", комерційний директор підприємства "Луганська обласна "Фармація Північ" (роздрібна торгівля фармацевтичними товарами у спеціалізованих магазинах) Олександр Сорокін набрав 18,78%, або 7 940 голосів.

Третє місце посів кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя", секретар Лисичанської міської ради Едуард Щеглаков - він набрав 15,76%, або 6 662 голосів.

35-річний Сухов народився у Стаханові й проживає в Кадіївці Луганської області, він радник голови благодійної організації "Фонд Сергія Шахова", член партії "Наш край".

Всього в окрузі №107 (Лисичанськ, частина Кадіївки, частина Первомайська, частина Попаснянського району) балотувалося 23 кандидати.

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