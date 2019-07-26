Депутат Рады Шахов переизбрался в округе Луганской области

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов (группа "Воля народа") как самовыдвиженец выиграл выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №114 в Луганской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Шахов набрал 43,02%, или 20 538 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Шахов выиграл выборы в Раду по этому округу в 2016 году.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец, глава организации "Институт общественного контроля" Валерий Мошенский набрал 24,91% или 11 892 голоса.

Третье место занял кандидат от партии "Слуга народа", глава компании "ПРИЗАЛ" (оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием) Максим Мойсеев - он набрал 19,34% или 9 232 голосов.

44-летний Шахов родился в селе Саяк (Казахстан), проживает в Кадеевке Луганской области, член партии "Наш край".

Всего по округу №114 (Беловодский, Марковский, Меловский, Новопсковский, Словяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района) баллотировалось 14 кандидатов.

Раньше Українськi Новини публиковали полный список депутов, которые пробились в Киеве в Раду. Кроме того, кандидаты от "Слуги народа" забрали пять из семи мандатов в Черкасской области.

Тем временем ЦИК подсчитал 100% бюллетеней.