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26 июля 2019, пятница, 18:54 141
Выборы 2019-07-26T20:45:02+03:00
Українські Новини
Сотрудница ДТЭК обошла брата Медведчука в округе Луганской области

Сотрудница ДТЭК обошла брата Медведчука в округе Луганской области

Виктория Гриб. Фото: Виктория Гриб/Facebook
Виктория Гриб. Фото: Виктория Гриб/Facebook

Кандидат от партии "Оппозиционный блок", руководитель направления по устойчивому развитию энергохолдинга ДТЭК Виктория Гриб выиграла выборы в депутаты Верховной Рады у брата бывшего главы Администрации Президента, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука – Сергея Медведчука в одномандатном избирательном округе №105 в Луганской области в то время, как ЦИК подсчитал 100% бюллетеней.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Гриб набрала 39,63%, или 1 854 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ее ближайший соперник, кандидат от партии "Опозиционная платформа – За жизнь", глава предприятия ООО "Керамбуд" Сергей Медведчук набрал 31,68%, или 1 482 голоса.

Третье место занял самовыдвиженец, директор ООО "Правовая Гильдия" (юридические услуги) Владислав Кравченко – он набрал 10,17%, или 476 голосов.

51-летняя Гриб родилась и проживает в Софиевской Борщаговке Киево- Святошинского района Киевской области, беспартийная.

Всего по округу №105 (Октябрьский район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района) баллотировались 33 кандидата в депутаты Рады.

Раньше Українськi Новини писали, кто проходит в Раду из Луганской области.

Ранее "Слуга народа" не исключила из списка Холодова, несмотря на его кумовство с женой Медведчука.

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