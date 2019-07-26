Зеленський назвав 5 кандидатів на посаду одеського губернатора

Президент Володимир Зеленський відібрав п'ять кандидатів на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації у той час, як заступник губернатора Одеської області Колебошин виграв вибори в окрузі №14

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Як і обіцяв, звертаюся до вас за порадою щодо кандидатури голови Одеської ОДА. Ми відібрали п'ять претендентів. Що скажете про цих осіб?", - написав він.

Серед претендентів залишився 41-річний Андрій Андрейчиков, кандидатуру якого було подано Зеленським у Кабмін і схвалено, поки він не передумав призначати його губернатором і не вирішив провести конкурс на посаду.

"Я думаю, ми не можемо ризикувати в Одесі, навіть з Андрейчиковим, якого я особисто знаю. Ми проведемо конкурс в Одесі... Мене всі заплутали з цим питанням", - говорив Зеленський під час візиту до Одеси.

За даними ЗМІ, Андрейчиков причетний до поставок металобрухту в невизнане Придністров'я.

Іншими кандидатами є: 37-річна громадська активістка, засновниця рекрутингової компанії "Ейч ар інвест" Тетяна Петракевич, 44-річна депутатка Одеської міської ради від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Ольга Квасницька, 36-річний власник інвестиційної компанії Максим Куций і 44-річний адвокат Максим Болдін.

Кандидати на посаду губернатора Одеської області. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський має намір призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу.

Тим часом Зеленського в Одесі шокував чиновник з зарплатою в 5 разів більше, ніж у Президента.