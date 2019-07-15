Зеленского в Одессе шокировал чиновник с зарплатой в 5 раз больше, чем у Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу заслушал доклады местных чиновников, зарплата одного из которых вызвала у главы государства удивление. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал NEWS.UA.\r\nТак, на видео можно наблюдать, как президент задает чиновнику вопрос о том, кто ему назначил зарплату. Чиновник ответил, что данным вопросом занимается профильное министерство.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=AsRBK56LiOk#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЗатем Зеленский спросил у чиновника, о сумме его зарплаты.\r\n"А какая у Вас зарплата? 120 тысяч гривен. 120 тысяч на руки? А у меня - 22 тысячи", - возмутился Зеленский.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.\r\nТем временем Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень".