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15 июля 2019, понедельник, 16:11 406
Президент 2019-07-15T16:12:56+03:00
Українські Новини
Зеленского в Одессе шокировал чиновник с зарплатой в 5 раз больше, чем у Президента

Зеленского в Одессе шокировал чиновник с зарплатой в 5 раз больше, чем у Президента

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу заслушал доклады местных чиновников, зарплата одного из которых вызвала у главы государства удивление. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал NEWS.UA.

Так, на видео можно наблюдать, как президент задает чиновнику вопрос о том, кто ему назначил зарплату. Чиновник ответил, что данным вопросом занимается профильное министерство.

Затем Зеленский спросил у чиновника, о сумме его зарплаты.

"А какая у Вас зарплата? 120 тысяч гривен. 120 тысяч на руки? А у меня - 22 тысячи", - возмутился Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.

Тем временем Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень".

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