Зеленского в Одессе шокировал чиновник с зарплатой в 5 раз больше, чем у Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу заслушал доклады местных чиновников, зарплата одного из которых вызвала у главы государства удивление. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал NEWS.UA.

Так, на видео можно наблюдать, как президент задает чиновнику вопрос о том, кто ему назначил зарплату. Чиновник ответил, что данным вопросом занимается профильное министерство.

https://www.youtube.com/watch?v=AsRBK56LiOk#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Затем Зеленский спросил у чиновника, о сумме его зарплаты.

"А какая у Вас зарплата? 120 тысяч гривен. 120 тысяч на руки? А у меня - 22 тысячи", - возмутился Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.

Тем временем Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень".