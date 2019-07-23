Замгубернатора Одесской области Колебошин выиграл выборы в округе №140

Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации, выдвиженец от партии "Слуга народа", Сергей Колебошин выиграл у депутата Верховной Рады Василия Гуляева (депутатская группа "Партия "Відродження") выборы в округе №140 в Одесской области (территория Беляевского городской объединенной территориальной общины, города Теплодар, Черноморск, Овидиопольский район, часть Беляевского района).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Колебошин набрал 43,11%, или 36 244 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nДепутат Гуляев набрал 21,78% голосов.\r\nТретье место занял пенсионер Сергей Биб ("Оппозиционная платформа - За життя") с 8,43%.\r\nКолебошин родился 22 ноября 1977 года в Одессе.\r\nРаботал учителем физики.\r\nС 2017 года - замгубернатора Одесской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, выборы Верховной Рады прошли 21 июля.\r\nРесторатор без высшего образования прошел в Раду от "Слуги народа" по одесскому округу.