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23 июля 2019, вторник, 19:23 8
Выборы 2019-07-23T19:28:59+03:00
Українські Новини
Замгубернатора Одесской области Колебошин выиграл выборы в округе №140

Замгубернатора Одесской области Колебошин выиграл выборы в округе №140

Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации, выдвиженец от партии "Слуга народа", Сергей Колебошин выиграл у депутата Верховной Рады Василия Гуляева (депутатская группа "Партия "Відродження") выборы в округе №140 в Одесской области (территория Беляевского городской объединенной территориальной общины, города Теплодар, Черноморск, Овидиопольский район, часть Беляевского района).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Колебошин набрал 43,11%, или 36 244 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Депутат Гуляев набрал 21,78% голосов.

Третье место занял пенсионер Сергей Биб ("Оппозиционная платформа - За життя") с 8,43%.

Колебошин родился 22 ноября 1977 года в Одессе.

Работал учителем физики.

С 2017 года - замгубернатора Одесской области.

Как сообщали Українськi Новини, выборы Верховной Рады прошли 21 июля.

Ресторатор без высшего образования прошел в Раду от "Слуги народа" по одесскому округу.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Слуга народа Сергей Колебошин 140 округ

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