Керівництво Окружного адмінсуду Києва підозрюють у втручанні в роботу держорганів: НАБУ і ГПУ проводять обшуки

Національне антикорупційне бюро і Генеральна прокуратура проводять обшуки в будівлі Окружного адмінсуду Києва.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nОбшуки проводяться в рамках розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень голови суду та окремими суддями ОАСК.\r\nІнша інформація як таємниця слідства не повідомляється.\r\n(Новина доповнена подробицями)\r\nГенеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів.\r\nПро це сказали на брифінгу начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник, передають Українські Новини.\r\nГорбатюк зазначив, що під час розслідування справ про незаконні рішення суддів під час Євромайдану слідство виявило факти корупції і втручання керівництва ОАСК в діяльність держорганів.\r\n"Відбувається системне втручання в розгляд справ суддями, насамперед з боку керівництва суду... Ми вважаємо, що це загроза національній безпеці", - заявив він.\r\nГенпрокуратура і НАБУ оприлюднили телефонні розмови голови ОАСК Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова.\r\nУ них зафіксовано факти впливу керівництва суду на членів ВККС, депутатів Верховної Ради, співробітників ДБР, суддів Конституційного Суду (у справах про скасування відповідальності за незаконне збагачення і у справі про люстрацію) і членів ЦВК.\r\nПрокурори підготували підозри 4 суддям ОАСК.\r\nВони спрямовані на узгодження генеральному прокурору.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ провело обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" у справі про корупцію в оборонній сфері.\r\nРаніше правоохоронці провели обшуки в ДФС.