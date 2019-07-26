Керівництво Окружного адмінсуду Києва підозрюють у втручанні в роботу держорганів: НАБУ і ГПУ проводять обшуки

Національне антикорупційне бюро і Генеральна прокуратура проводять обшуки в будівлі Окружного адмінсуду Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Обшуки проводяться в рамках розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень голови суду та окремими суддями ОАСК.

Інша інформація як таємниця слідства не повідомляється.

(Новина доповнена подробицями)

Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів.

Про це сказали на брифінгу начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник, передають Українські Новини.

Горбатюк зазначив, що під час розслідування справ про незаконні рішення суддів під час Євромайдану слідство виявило факти корупції і втручання керівництва ОАСК в діяльність держорганів.

"Відбувається системне втручання в розгляд справ суддями, насамперед з боку керівництва суду... Ми вважаємо, що це загроза національній безпеці", - заявив він.

Генпрокуратура і НАБУ оприлюднили телефонні розмови голови ОАСК Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова.

У них зафіксовано факти впливу керівництва суду на членів ВККС, депутатів Верховної Ради, співробітників ДБР, суддів Конституційного Суду (у справах про скасування відповідальності за незаконне збагачення і у справі про люстрацію) і членів ЦВК.

Прокурори підготували підозри 4 суддям ОАСК.

Вони спрямовані на узгодження генеральному прокурору.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ провело обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" у справі про корупцію в оборонній сфері.

Раніше правоохоронці провели обшуки в ДФС.