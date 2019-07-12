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12 июля 2019, пятница, 14:27 1697
Силовые структуры 2019-07-12T14:48:13+03:00
Українські Новини
Правоохранители проводят обыски в ГФС

Правоохранители проводят обыски в ГФС

ГФС. Фото: kolomyya.org
ГФС. Фото: kolomyya.org

Правоохранители проводят обыски в Государственной фискальной службе.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией Philip Morris и государством.

5 декабря 2018 года на своем заседании Кабинет Министров принял соответствующее решение, обязав и.о. председателя ГФС Александра Власова подписать указанное мировое соглашение.

Мирное урегулирование спора тогда позволило предотвратить предъявлению иск к государству и избежание значительных расходов в ходе инвестиционного арбитража, о намерениях подать который предупредила компания.

Как сообщали Українські Новини, "Philip Morris Украина" инвестировала более 11 млн долларов в Харьковскую табачную фабрику в 2017 году, а общая сумма инвестиций, направленная на строительство и дальнейшую модернизацию фабрики, составляет на данный момент 347,8 млн долларов.

Более 40% произведенного объема сигарет с табачной фабрики в Харьковской области отправляется на экспорт.

При этом фабрика производит на экспорт не только сигареты, но и резаный табак и фильтры для других фабрик компании в странах Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и ЕС.

Строительство фабрики "Philip Morris Украина" начала в 2003 году, оно длилось 3 года - в 2006 году фабрика была открыта.

Philip Morris International Inc. сократила объем отгрузки сигарет в Украине на 12,1%, или на 2,666 млрд штук, до 19,356 млрд штук в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Philip Morris International (PMI) работает на украинском рынке с 1994 года, производство расположено на табачной фабрике в Харьковской области.

Компания производит и реализует продукцию под названиями Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament, IQOS и другие.

Напомним, что НАБУ и СБУ провели ранее обыски в ФГИ.

Также НАБУ проверяет возможную причастность и. о. председателя ФГИ Трубарова к получению взятки.

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