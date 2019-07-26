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26 липня 2019, пʼятниця, 12:54 34
Судова влада 2019-07-26T20:00:06+03:00
Українські Новини
Кличко не хоче йти на допит в ДБР

Кличко не хоче йти на допит в ДБР

Віталій Кличко. Фото: kievcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kievcity.gov.ua

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не має наміру йти на допит в Державне бюро розслідувань.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

Кличко повідомив, що його викликав слідчий ДБР на допит 26 липня у якості свідка.

"Я не буду йти в ДБР. Туди піде мій юрист і представник", - сказав він.

Кличко зазначив, що 2 кримінальні справи, в яких він фігурує, були відкриті Держбюро за заявами соратників колишнього Президента Віктора Януковича.

За його словами, ці справи "не варті виїденого яйця".

Він упевнений, що ці справи використовуються для очорнення його в ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, брати Клички будуть судитися з "1+1".

Раніше адвокат Парінова заявив, що ДБР почало 2-е досудове розслідування проти Кличка.

Також 17 липня ДБР почало розслідування земельних махінацій Кличка.

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