Кличко не хоче йти на допит в ДБР

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не має наміру йти на допит в Державне бюро розслідувань.\r\nПро це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.\r\nКличко повідомив, що його викликав слідчий ДБР на допит 26 липня у якості свідка.\r\n"Я не буду йти в ДБР. Туди піде мій юрист і представник", - сказав він.\r\nКличко зазначив, що 2 кримінальні справи, в яких він фігурує, були відкриті Держбюро за заявами соратників колишнього Президента Віктора Януковича.\r\nЗа його словами, ці справи "не варті виїденого яйця".\r\nВін упевнений, що ці справи використовуються для очорнення його в ЗМІ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, брати Клички будуть судитися з "1+1".\r\nРаніше адвокат Парінова заявив, що ДБР почало 2-е досудове розслідування проти Кличка.\r\nТакож 17 липня ДБР почало розслідування земельних махінацій Кличка.