ГБР начало расследование против Кличко, – адвокат Паринова

Адвокат, председатель общественной организации (ОО) "Европейский правозащитный союз" Марина Паринова сообщила, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование по земельным махинациям мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Об этом адвокат заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"ГБР начало расследование по нашему первому заявлению о преступлении по земельным махинациям Виталия Кличко. Сегодня опубликуем второе", - написала Паринова.

Уточним, Паринова подала заявление о совершенных уголовных нарушениях с просьбой о внесении в Єдиный реестр досудебных расследований данных об уголовных правонарушениях, вероятно совершенных Кличко и другими лицами, действовавшими по его поручению и/или в соучастии с ним.

По мнению адвоката, Кличко заключил и подписал договор аренды земельного участка c Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Роялти Тетрабуд" при отсутствии правового основания.

А именно, 1 октября 2017 года Киевский городской совет передал ООО "Роялти Тетрабуд" земучасток с подземным паркингом на просп. Победы в Святошинском районе Киева" в краткострочную аренду на 5 лет за счет городских земель для строительства и эксплуатации жилого дома, но соответствующий договор не был подписан.

29 апреля 2010 года Киевсовет возобновил на 1 год срок действия решения от 2007 года с целью заключения договора аренды земель государственной и коммунальной собственности.

Договор аренды мог быть заключен до апреля 2011 года, но Кличко его заключил 17 октября 2014 года. Таким образом, договор был заключен после истечения срока действия решения Киевсовета.

Как сообщали Українські Новини, ранее Паринова обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и ГБР с просьбой начать расследование против Кличко.

10 июля Президент Владимир Зеленский обсудил с Кличко намерение разделить должности мэра и председателя КГГА.