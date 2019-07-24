ГБР вызвало Кличко на допрос в пятницу

Государственное бюро расследований вызывает мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на допрос 26 июля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.

Время допроса не уточняется.

Кличко вызывают на допрос по делу, связанному с земельными участками в Киеве, в качестве свидетеля.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Паринова заявил, что ГБР начало 2-е досудебное расследование против Кличко.

Тем временем 17 июля ГБР начало расследование по земельным махинациям Кличко.

Ранее Паринова обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и ГБР с просьбой начать расследование против Кличко.