подписаться на рассылку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
24 июля 2019, среда, 11:42 55
Судебная власть 2019-07-24T11:42:18+03:00
Українські Новини
ГБР вызвало Кличко на допрос в пятницу

ГБР вызвало Кличко на допрос в пятницу

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко

Государственное бюро расследований вызывает мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на допрос 26 июля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.

Время допроса не уточняется.

Кличко вызывают на допрос по делу, связанному с земельными участками в Киеве, в качестве свидетеля.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Паринова заявил, что ГБР начало 2-е досудебное расследование против Кличко.

Тем временем 17 июля ГБР начало расследование по земельным махинациям Кличко.

Ранее Паринова обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и ГБР с просьбой начать расследование против Кличко.

Больше новостей о: Виталий Кличко Допрос ГБР

Архив
Новости
Кабмин одобрил кандидатуру Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА 12:38
Гройсман рассказал, когда Кабмин сложит свои полномочия 12:27
За номера для авто с желаемой комбинацией теперь придется платить до 30 тыс. гривен 12:26
Советник соратника Коломойского выиграл выборы по округу в Волынской области, баллотируясь от "Слуги народа" 12:22
Новоизбранный замсекретаря СНБО Данилов задекларировал 100 картин, 500 фарфоровых статуэток и 20 тыс. книг 12:12
больше новостей
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС 06:16 Документ
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
больше новостей
В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ 08:00
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
Ирина Фарион. Фото: facebook.com/IrynaFarion
Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской области 09:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok