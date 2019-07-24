ГБР вызвало Кличко на допрос в пятницу

Государственное бюро расследований вызывает мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на допрос 26 июля.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.\r\nВремя допроса не уточняется.\r\nКличко вызывают на допрос по делу, связанному с земельными участками в Киеве, в качестве свидетеля.\r\nКак сообщали Українські Новини, адвокат Паринова заявил, что ГБР начало 2-е досудебное расследование против Кличко.\r\nТем временем 17 июля ГБР начало расследование по земельным махинациям Кличко.\r\nРанее Паринова обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и ГБР с просьбой начать расследование против Кличко.