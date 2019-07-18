ГБР начало 2-е досудебное расследование против Кличко, – адвокат Паринова

Адвокат, председатель общественной организации (ОО) "Европейский правозащитный союз" Марина Паринова сообщила, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало второе досудебное расследование по земельным махинациям мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Об этом адвокат заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"ГБР начато досудебное расследование по второму поданному нами заявлению о земельных махинациях Виталия Кличко", - написала Паринова.

Уточним, речь идет о возможных незаконных действиях мэра Киева Кличко при заключении 27.11.2018 договора аренды земельного участка для обслуживания и эксплуатации административного здания на ул. Ямской, 23-Б в Голосеевском районе г. Киева с Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Техномонтажплюс".

Как сообщали Українські Новини, 17 июля ГБР начало расследование по земельным махинациям Кличко.

Ранее Паринова обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и ГБР с просьбой начать расследование против Кличко.

10 июля Президент Владимир Зеленский обсудил с Кличко намерение разделить должности мэра и председателя КГГА.