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25 липня 2019, четвер, 18:23 12
Зовнішня політика 2019-07-25T19:30:02+03:00
Українські Новини
Екіпаж затриманого російського танкера відпустили, - Геращенко

Екіпаж затриманого російського танкера відпустили, - Геращенко

Затримання російського танкера. Скріншот відео СБУ
Затримання російського танкера. Скріншот відео СБУ

Правоохоронці відпустили екіпаж затриманого в Одеській області російського танкера NEYMA, який блокував українські кораблі в Керченській протоці.

Про це написала у соцмережі Facebook перший заступник голови Верховної Ради, екс-представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи (Україна - Росія - ОБСЄ) Ірина Геращенко, передають Українські Новини.

"Сьогодні СБУ, прикордонники і військова прокуратура затримали в наших водах російське судно, яке незаконно блокувало українське судноплавство. Згодом російський екіпаж відпустили. Настав час відпустити українських моряків! Тим більше кроки для збереження РФ обдличчя українська влада та делеговані представники - зробили", - повідомила вона.

Геращенко нагадала, що 18 липня український омбудсмен Людмила Денісова підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова про прийняття рішення про обрання особистого зобов'язання як запобіжного заходу для 24 військовополонених моряків.

За словами Геращенко, йдеться про передбачене статтею 103 Кримінально-процесуального кодексу РФ "особисте поручительство", яке якраз і являє собою письмову гарантію явки українських моряків на виклики російських слідчих і суду.

Вона впевнена, що це певний спосіб дати РФ зберегти обличчя і задовольнити російську ноту.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України та прокуратура затримали в Одеській області російський танкер NEYMA, який блокував українські кораблі в Керченській протоці.

25 листопада 2018 року російські військові захопили 2 українських катери і буксир ВМС біля Керченської протоки.

В полон було взято 24 українських моряки.

Українські правоохоронці почали розслідувати цей злочин і заочно повідомили про підозру 8 російським силовикам, причетним до нападу на українські кораблі.

9 липня в Росії пред'явили остаточне звинувачення 24 українським полоненим морякам.

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