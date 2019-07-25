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25 июля 2019, четверг, 16:17 157
Силовые структуры 2019-07-25T16:18:02+03:00
Українські Новини
Видео дня: задержание в Измаиле российского танкера, который блокировал украинские корабли

Видео дня: задержание в Измаиле российского танкера, который блокировал украинские корабли

Сегодня, 25 июля, СБУ Украины задержало российский танкер, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Также появилось видео задержания Службой безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой российского танкера NEYMA. Запись опубликована на YouTube-канале СБУ.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО - 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

 25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.

В то же время российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам. И украинские корабли были захвачены российским спецназом.

Все захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными.

Трибунал ООН обязал Россию освободить захваченных украинских моряков, но в России не собираются выполнять требование Трибунала.

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