Блокировавший украинские корабли в Керченском проливе российский танкер задержали под Одессой

Российский танкер, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе. Фото: СБУ/Facebook

Российский танкер, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе. Фото: СБУ/Facebook

Об этом сообщила СБУ на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ (Федеральная служба безопасности) РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе", - говорится в нем.

СБУ сообщает, что пограничные войска ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала с помощью танкера NEYMA (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ).

Следователи СБУ начали проводить досудебное расследование и заочно сообщили о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одномe контр-адмиралу, 2 вице-адмиралам и генералу-полковнику.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствие установило, что название танкера NEYMA было изменено российскими владельцами на NIKA SPIRIT с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и актам агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года.

Сейчас группа следователей СБУ, военные прокуроры и пограничники на задержанном танкере закончили санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов c судна, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов, также были допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве.

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Как сообщали Українські Новини, 25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.

В то же время российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам. И украинские корабли были захвачены российским спецназом.

Все захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными.

Трибунал ООН обязал Россию освободить захваченных украинских моряков, но в России не собираются выполнять требование Трибунала.