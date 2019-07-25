Блокировавший украинские корабли в Керченском проливе российский танкер задержали под Одессой

В то время, как суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков, Служба безопасности Украины и прокуратура задержали в Одесской области российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.\r\nОб этом сообщила СБУ на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ (Федеральная служба безопасности) РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе", - говорится в нем.\r\nСБУ сообщает, что пограничные войска ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала с помощью танкера NEYMA (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ).\r\nСледователи СБУ начали проводить досудебное расследование и заочно сообщили о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одномe контр-адмиралу, 2 вице-адмиралам и генералу-полковнику.\r\n24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.\r\nСледствие установило, что название танкера NEYMA было изменено российскими владельцами на NIKA SPIRIT с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и актам агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года.\r\nСейчас группа следователей СБУ, военные прокуроры и пограничники на задержанном танкере закончили санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов c судна, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов, также были допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве.\r\nУказанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.\r\nКак сообщали Українські Новини, 25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.\r\nВ то же время российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам. И украинские корабли были захвачены российским спецназом.\r\nВсе захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными.\r\nТрибунал ООН обязал Россию освободить захваченных украинских моряков, но в России не собираются выполнять требование Трибунала.