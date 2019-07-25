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25 липня 2019, четвер, 16:17 20
Силові структури 2019-07-25T17:15:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: затримання в Ізмаїлі російського танкера, який блокував українські кораблі

Відео дня: затримання в Ізмаїлі російського танкера, який блокував українські кораблі

Сьогодні, 25 липня, СБУ затримало російський танкер, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в кінці листопада 2018 року. Також з'явилося відео затримання Службою безпеки України спільно з Військовою прокуратурою російського танкера NEYMA. Запис опублікований на YouTube-каналі СБУ.

24 липня, за інформацією українських прикордонників, в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT, який за номером ІМО - 8895528, згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, ідентифікований як вже відомий танкер NEYMA, який був використаний для перекриття Керченської протоки.

25 листопада російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море.

В той же час російські військові відкрили вогонь на поразку по українським катерам. І українські кораблі були захоплені російським спецназом.

Всі захоплені біля Керченської протоки українські військові моряки заявили, що є військовополоненими.

Трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити захоплених українських моряків, а в Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу.
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