Кафе, два будинки і земля: стало відомо, яке майно Ющенка хочуть заарештувати

Генеральна прокуратура наполягає на накладення арешту на майно колишнього Президента Віктора Ющенка, зокрема на 4 повноцінні земельні ділянки в Обухівському районі Київської області, 17 1/2 земельних ділянок у Нових Безрадичах, кафе з житловим приміщенням та два житлових будинки.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Місцезнаходження кафе і житлових будинків в матеріалах не вказується.

В судових матеріалах зазначається, що Ющенко підозрюється в шахрайстві з коштами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд відмовився заарештувати майно Ющенка, але ГПУ оскаржила це рішення.

Генеральна прокуратура повідомила колишньому Президентові Віктору Ющенку про підозру у розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому Президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".