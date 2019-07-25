Кафе, два будинки і земля: стало відомо, яке майно Ющенка хочуть заарештувати

Генеральна прокуратура наполягає на накладення арешту на майно колишнього Президента Віктора Ющенка, зокрема на 4 повноцінні земельні ділянки в Обухівському районі Київської області, 17 1\/2 земельних ділянок у Нових Безрадичах, кафе з житловим приміщенням та два житлових будинки.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nМісцезнаходження кафе і житлових будинків в матеріалах не вказується.\r\nВ судових матеріалах зазначається, що Ющенко підозрюється в шахрайстві з коштами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше суд відмовився заарештувати майно Ющенка, але ГПУ оскаржила це рішення.\r\nГенеральна прокуратура повідомила колишньому Президентові Віктору Ющенку про підозру у розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому Президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я".\r\nЮщенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".