підписатися на розсилку
25.4 25.8
28.2 28.85
˟
25 липня 2019, четвер, 13:56 40
Президент 2019-07-25T14:00:18+03:00
Українські Новини
Кафе, два будинки і земля: стало відомо, яке майно Ющенка хочуть заарештувати

Кафе, два будинки і земля: стало відомо, яке майно Ющенка хочуть заарештувати

Віктор Ющенко.Фото: .facebook.com/ Віктор Ющенко
Віктор Ющенко.Фото: .facebook.com/ Віктор Ющенко

Генеральна прокуратура наполягає на накладення арешту на майно колишнього Президента Віктора Ющенка, зокрема на 4 повноцінні земельні ділянки в Обухівському районі Київської області, 17 1/2 земельних ділянок у Нових Безрадичах, кафе з житловим приміщенням та два житлових будинки.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Місцезнаходження кафе і житлових будинків в матеріалах не вказується.

В судових матеріалах зазначається, що Ющенко підозрюється в шахрайстві з коштами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд відмовився заарештувати майно Ющенка, але ГПУ оскаржила це рішення.

Генеральна прокуратура повідомила колишньому Президентові Віктору Ющенку про підозру у розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому Президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".

Більше новин про: Ющенко Земля ГПУ Межигір'я Арешт майна

Архів
Новини
П'ять кандидатів від "Слуги народу" проходять у Раду від Івано-Франківської області 15:14 Список
На окрузі сина Порошенка у Вінниці переміг віце-президент обласної федерації важкої атлетики від "Слуги народу" 15:03
Опозиційна платформа - За життя закликала мерів, які програли на парламентських виборах, піти у відставку 14:57
Адвокат Олександр Ткаченко від "Слуги народу" виграв вибори у Верховну Раду у депутата Барвіненка в Білгороді-Дністровському 14:52
100 замовлень на тиждень: Кур'єри Glovo мітингували під київським офісом компанії 14:51
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Українська WePlay! Esports будує кіберспортивну арену в Лос-Анджелесі і Києві 09:31
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok