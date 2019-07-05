Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка

Генеральна прокуратура просить суд накласти арешт на майно колишнього президента Віктора Ющенка, зокрема на його нерухомість.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Слідчий подав відповідне клопотання", - сказав співрозмовник.\r\nЗа його словами, йдеться про накладення арешту на нерухомість, якою володіє Ющенко.\r\nВін додав, що перелік майна великий, але не став конкретизувати.\r\nДата розгляду клопотання ще не призначена.\r\nВоно буде розглянуто в Печерському суді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".\r\nРаніше ГПУ особисто повідомила Ющенку про підозру у пособництві Януковичу у володінні "Межигір'ям".