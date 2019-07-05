Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка

Генеральна прокуратура просить суд накласти арешт на майно колишнього президента Віктора Ющенка, зокрема на його нерухомість.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Слідчий подав відповідне клопотання", - сказав співрозмовник.

За його словами, йдеться про накладення арешту на нерухомість, якою володіє Ющенко.

Він додав, що перелік майна великий, але не став конкретизувати.

Дата розгляду клопотання ще не призначена.

Воно буде розглянуто в Печерському суді.

Як повідомляли Українські Новини, Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".

Раніше ГПУ особисто повідомила Ющенку про підозру у пособництві Януковичу у володінні "Межигір'ям".