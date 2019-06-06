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06 червня 2019, четвер, 14:00 12
Політика 2019-06-06T15:03:27+03:00
Українські Новини
Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям"

Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям"

Віктор Ющенко. Фото: facebook.com/ Віктор Ющенко
Віктор Ющенко. Фото: facebook.com/ Віктор Ющенко

Колишній Президент Віктор Ющенко (2005-2010) заперечує пособництво колишньому Президенту Віктору Януковичу (2010-2014) в заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Не бачу приводу ховатися або прикидатися хворим, як це стало модним. Всілякі звинувачення відкидаю, бо не бачу ні підстав, ні доказів. У суді я це безперечно доведу!" - написав він.

Ющенко підтвердив, що 4 червня за викликом прибув до слідчого Генеральної прокуратури, де йому повідомили про підозру.

Ющенко бачить у спробі його звинуватити політичний підтекст.

"Суспільство бачить, як поступово знято відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ про сепаратизм, державну зраду і вбивства на Майдані. Тому доводиться шукати нові гучні справи, імітувати бурхливу діяльність", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ особисто повідомила Ющенку про підозру у пособництві Януковичу в заволодінні "Межигір'ям".

Депутат Лещенко заявив, що ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я".

Тим часом Ющенко не захотів свідчити у справі "Межигір'я".

Раніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.

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