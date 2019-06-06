підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 11:12 13
Судова влада 2019-06-06T12:00:02+03:00
Українські Новини
ГПУ особисто повідомила Ющенку про підозру в пособництві Януковичу за володіння "Межигір'ям"

ГПУ особисто повідомила Ющенку про підозру в пособництві Януковичу за володіння "Межигір'ям"

Віктор Ющенко. Фото: Українська правда
Віктор Ющенко. Фото: Українська правда

Генеральна прокуратура повідомила колишньому президентові Віктору Ющенку про підозру у розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому Президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Про це Українським Новинам повідомили в Генпрокуратурі.

Про підозру Ющенку повідомили як поштою, так і особисто.

Ющенко підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів державним майном - комплексом будинків і споруд урочища "Межигір'я" та будинком у селі Нові Петрівці, а також земельними ділянками, на яких він розташований.

Експертиза встановила збиток від цієї оборудки на суму 540 млн гривень.

Йому інкримінується злочин за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Лещенко заявив, що ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я".

Тим чаом Ющенко не захотів свідчити у справі "Межигір'я".

Раніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.

Більше новин про: ГПУ Віктор Ющенко Межигір'я

Архів
Новини
ДБР викликала на допит прес-секретаря Порошенка "через крадіжку стільців і комп'ютерів з ситуаційної кімнати", - Портнов 12:12
У день журналіста НСЖУ просить Зеленского перезапустити Раду з питань захисту свободи слова 12:08
Черговий дитбудинок сімейного типу у Святошинському районі отримав автомобіль, - Вікторія Муха 12:00
Рубль у київських обмінниках почав дешевшати 11:40
Гройсман пояснив чому держава покладає спецзобов'язання (ПСО) на державні енергокомпанії 11:30
більше новин
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Коломойський продавив комітет з ПЕК: ринок електроенергії хочуть перенести, - ЗМІ 14:35
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok