ГПУ особисто повідомила Ющенку про підозру в пособництві Януковичу за володіння "Межигір'ям"

Генеральна прокуратура повідомила колишньому президентові Віктору Ющенку про підозру у розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому Президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я".\r\nПро це Українським Новинам повідомили в Генпрокуратурі.\r\nПро підозру Ющенку повідомили як поштою, так і особисто.\r\nЮщенко підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів державним майном - комплексом будинків і споруд урочища "Межигір'я" та будинком у селі Нові Петрівці, а також земельними ділянками, на яких він розташований.\r\nЕкспертиза встановила збиток від цієї оборудки на суму 540 млн гривень.\r\nЙому інкримінується злочин за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Лещенко заявив, що ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я".\r\nТим чаом Ющенко не захотів свідчити у справі "Межигір'я".\r\nРаніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.