ГПУ особисто повідомила Ющенку про підозру в пособництві Януковичу за володіння "Межигір'ям"

Генеральна прокуратура повідомила колишньому президентові Віктору Ющенку про підозру у розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому Президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Про це Українським Новинам повідомили в Генпрокуратурі.

Про підозру Ющенку повідомили як поштою, так і особисто.

Ющенко підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів державним майном - комплексом будинків і споруд урочища "Межигір'я" та будинком у селі Нові Петрівці, а також земельними ділянками, на яких він розташований.

Експертиза встановила збиток від цієї оборудки на суму 540 млн гривень.

Йому інкримінується злочин за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Лещенко заявив, що ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я".

Тим чаом Ющенко не захотів свідчити у справі "Межигір'я".

Раніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.