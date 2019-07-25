У Закарпатській області самовисуванці забрали чотири з шести мандатів

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Закарпатській області. Найбільше мандатів в Закарпатській області забрали самовисуванці Роберт Говарт, Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Владислав Поляк. Віктор Балога переміг на 69 окрузі від партії "Єдиний центр". Також від "Слуги народу" в 70 окрузі Закарпатської області виграв Михайло Лаба.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЗакарпатська область\r\n\r\n\r\n68\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n43,98\r\n \r\nГОРВАТ РОБЕРТ ІВАНОВИЧ\r\n19,76\r\n \r\n\r\n\r\n69\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,71\r\n \r\nБАЛОГА ВІКТОР ІВАНОВИЧ\r\n35,82\r\n \r\n\r\n\r\n70\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,04\r\n \r\nЛАБА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ\r\n26,06\r\n \r\n\r\n\r\n71\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n54,15\r\n \r\nЛУНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n49,14\r\n \r\n\r\n\r\n72\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n55,19\r\n \r\nПЕТЬОВКА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ\r\n34,30\r\n \r\n\r\n\r\n73\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,60\r\n \r\nПОЛЯК ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ\r\n39,72\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області партія "Слуга народу" забрала 16 з 17 мандатів. Також "Слуга народу" перемогла на п'яти із шести округів в Житомирській області.