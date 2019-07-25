У Закарпатській області самовисуванці забрали чотири з шести мандатів

П'ять кандидатів від "Слуги народу" проходять у Раду від Івано-Франківської області 15:14 Список

На окрузі сина Порошенка у Вінниці переміг віце-президент обласної федерації важкої атлетики від "Слуги народу" 15:03

Опозиційна платформа - За життя закликала мерів, які програли на парламентських виборах, піти у відставку 14:57

Адвокат Олександр Ткаченко від "Слуги народу" виграв вибори у Верховну Раду у депутата Барвіненка в Білгороді-Дністровському 14:52