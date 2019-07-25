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25 липня 2019, четвер, 14:20 20 Список
Вибори 2019-07-25T15:15:02+03:00
Українські Новини
У Закарпатській області самовисуванці забрали чотири з шести мандатів

У Закарпатській області самовисуванці забрали чотири з шести мандатів

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Закарпатській області.

Найбільше мандатів в Закарпатській області забрали самовисуванці Роберт Говарт, Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Владислав Поляк.

Віктор Балога переміг на 69 окрузі від партії "Єдиний центр".

Також від "Слуги народу" в 70 окрузі Закарпатської області виграв Михайло Лаба.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Закарпатська область
68 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 43,98   ГОРВАТ РОБЕРТ ІВАНОВИЧ 19,76  
69 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,71   БАЛОГА ВІКТОР ІВАНОВИЧ 35,82  
70 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,04   ЛАБА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 26,06  
71 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 54,15   ЛУНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 49,14  
72 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 55,19   ПЕТЬОВКА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 34,30  
73 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,60   ПОЛЯК ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 39,72

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області партія "Слуга народу" забрала 16 з 17 мандатів.

Також "Слуга народу" перемогла на п'яти із шести округів в Житомирській області.

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