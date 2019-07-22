Лунченко от "Народного фронта" выиграл выборы в округе №71 в Закарпатской области, обойдя кандидата от "Слуги народа"

Лунченко от "Народного фронта" выиграл выборы в округе №71 в Закарпатской области, обойдя кандидата от "Слуги

Самовыдвиженец, депутат Верховной Рады от фракции партии "Народный фронт" Валерий Лунченко выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №71 в Закарпатской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Лунченко набрал 49,14%, или 26 374 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от "Слуги народа" Сергей Грабар набрал 28,14% или 15 104 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец Александр Пацкан - он набрал 6,65% или 3 573 голосов.

36-летний Лунченко родился в Хусте (Закарпатская область), беспартийный, проживает в Хусте.

Всего по округу №71 (Хуст, Хустский район, часть Иршавского и Тячевского районов) баллотировалось 13 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Тем временем заведующий клиники "Борис" выиграл на округе в Киеве от "Слуги народа".



Также предприниматель Гурин от "Слуги народа" победил на округе в Киеве с большим отрывом.