Лунченко от "Народного фронта" выиграл выборы в округе №71 в Закарпатской области, обойдя кандидата от "Слуги народа"

Самовыдвиженец, депутат Верховной Рады от фракции партии "Народный фронт" Валерий Лунченко выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №71 в Закарпатской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Лунченко набрал 49,14%, или 26 374 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, кандидат от "Слуги народа" Сергей Грабар набрал 28,14% или 15 104 голосов.\r\nТретье место занял самовыдвиженец Александр Пацкан - он набрал 6,65% или 3 573 голосов.\r\n36-летний Лунченко родился в Хусте (Закарпатская область), беспартийный, проживает в Хусте.\r\nВсего по округу №71 (Хуст, Хустский район, часть Иршавского и Тячевского районов) баллотировалось 13 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.\r\nТем временем заведующий клиники "Борис" выиграл на округе в Киеве от "Слуги народа". Также предприниматель Гурин от "Слуги народа" победил на округе в Киеве с большим отрывом.