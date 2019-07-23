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23 июля 2019, вторник, 13:09 106
Выборы 2019-07-23T13:25:18+03:00
Українські Новини
Депутат Рады Петевка выиграл выборы в родном 72 округе Закарпатья

Депутат Рады Петевка выиграл выборы в родном 72 округе Закарпатья

Самовыдвиженец, народный депутат Верховной Рады Василий Петевка выиграл выборы в Раду на округе №72 в Закарпатской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Петевка набрал 34,29%, или 16 023 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, безработный Вадим Нос набрал 23,18% или 10 831 голосов.

Третье место занял выдвиженец партии "Голос", руководитель экспертной группы Минздрава Александр Данилюк - он набрал 9,19% или 4 295 голосов.

52-х летний Петевка родился 30 января в селе Завидово Мукачевского района, депутат Рады с 2007 года.

В состав округа № 72 входят Раховский район и часть Тячивского района Закарпатской области.

Как сообщали Українськi Новини, кандидат от платформы Бойко с большим отрывом проиграл кандидату от "Слуга Народа" в 24 округе Днепропетровской области.

Также дочь руководителя "Лиги смеха" и жена главы ГУД с бизнесом в Крыму победила в округе в Винницкой области.

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