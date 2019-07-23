Депутат Рады Петевка выиграл выборы в родном 72 округе Закарпатья

Самовыдвиженец, народный депутат Верховной Рады Василий Петевка выиграл выборы в Раду на округе №72 в Закарпатской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Петевка набрал 34,29%, или 16 023 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, безработный Вадим Нос набрал 23,18% или 10 831 голосов.\r\nТретье место занял выдвиженец партии "Голос", руководитель экспертной группы Минздрава Александр Данилюк - он набрал 9,19% или 4 295 голосов.\r\n52-х летний Петевка родился 30 января в селе Завидово Мукачевского района, депутат Рады с 2007 года.\r\nВ состав округа № 72 входят Раховский район и часть Тячивского района Закарпатской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, кандидат от платформы Бойко с большим отрывом проиграл кандидату от "Слуга Народа" в 24 округе Днепропетровской области.\r\nТакже дочь руководителя "Лиги смеха" и жена главы ГУД с бизнесом в Крыму победила в округе в Винницкой области.