Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки Слядневу

Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Слядневу заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в указі №553 від 23 липня, передають Українські Новини.

Раніше Сляднєва була заступником начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Києва.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Верховної Ради Владислава Бухарева (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), а заступником - начальника управління Адміністрації Державної прикордонної служби Валерія Євдокимова.

Новому секретарю РНБО Олександру Данилюку платять у два рази більше, ніж платили Олександру Турчинову.

З червня Олександр Данилюк керує національним координаційним центром кібербезпеки.

У 2014 році Бухарев серед своїх нагород вказав почесну нагороду Служби безпеки України медаль Федеральної служби безпеки Росії "для бойової співдружності".

Пізніше Рада відмовилася надати офіційну біографію нардепа, голови СЗР Бухарева.