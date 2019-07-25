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25 липня 2019, четвер, 10:38 106
Президент 2019-07-25T11:10:41+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки Слядневу

Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки Слядневу

Офіс Служби зовнішньої розвідки у Києві. Фото: прес-служба СЗР
Офіс Служби зовнішньої розвідки у Києві. Фото: прес-служба СЗР

Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Слядневу заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в указі №553 від 23 липня, передають Українські Новини.

Раніше Сляднєва була заступником начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Києва.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Верховної Ради Владислава Бухарева (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), а заступником - начальника управління Адміністрації Державної прикордонної служби Валерія Євдокимова.

Новому секретарю РНБО Олександру Данилюку платять у два рази більше, ніж платили Олександру Турчинову.

З червня Олександр Данилюк керує національним координаційним центром кібербезпеки.

У 2014 році Бухарев серед своїх нагород вказав почесну нагороду Служби безпеки України медаль Федеральної служби безпеки Росії "для бойової співдружності".

Пізніше Рада відмовилася надати офіційну біографію нардепа, голови СЗР Бухарева.

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