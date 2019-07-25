Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки Слядневу

Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Слядневу заступником глави Служби зовнішньої розвідки.\r\nПро це йдеться в указі №553 від 23 липня, передають Українські Новини.\r\nРаніше Сляднєва була заступником начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Києва.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у червні Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Верховної Ради Владислава Бухарева (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), а заступником - начальника управління Адміністрації Державної прикордонної служби Валерія Євдокимова.\r\nНовому секретарю РНБО Олександру Данилюку платять у два рази більше, ніж платили Олександру Турчинову.\r\nЗ червня Олександр Данилюк керує національним координаційним центром кібербезпеки.\r\nУ 2014 році Бухарев серед своїх нагород вказав почесну нагороду Служби безпеки України медаль Федеральної служби безпеки Росії "для бойової співдружності".\r\nПізніше Рада відмовилася надати офіційну біографію нардепа, голови СЗР Бухарева.