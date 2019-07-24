ДБР хоче купити трибуну для виступів за 34 тисячі гривень

Держбюро розслідувань планує купити трибуну для виступів за 34 тис. гривень.

Про це йдеться у планах закупівель відомств оприлюднених у системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер поки не оголошено.

При цьому в оголошенні не зазначено, скільки планується закупити трибун - одну або кілька.

Оголошення опубліковано 12 липня і змінено 15 числа.

Очікувана вартість закупівлі - 33 900 гривень.

запланована Закупівля в липні.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР планує створити свій спецназ до 2020 року.

А ось раніше ДБР викликало Порошенка на допит.

Труба розповів, як Порошенко прийшов до нього просити перенести свій допит через довгострокового відпустки.

Раніше ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського