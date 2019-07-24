ДБР хоче купити трибуну для виступів за 34 тисячі гривень

Держбюро розслідувань планує купити трибуну для виступів за 34 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у планах закупівель відомств оприлюднених у системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nТендер поки не оголошено.\r\nПри цьому в оголошенні не зазначено, скільки планується закупити трибун - одну або кілька.\r\nОголошення опубліковано 12 липня і змінено 15 числа.\r\nОчікувана вартість закупівлі - 33 900 гривень.\r\nзапланована Закупівля в липні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР планує створити свій спецназ до 2020 року.\r\nА ось раніше ДБР викликало Порошенка на допит.\r\nТруба розповів, як Порошенко прийшов до нього просити перенести свій допит через довгострокового відпустки.\r\nРаніше ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського