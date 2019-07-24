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24 липня 2019, середа, 19:33 11
Економіка 2019-07-24T20:45:01+03:00
Українські Новини
ДБР хоче купити трибуну для виступів за 34 тисячі гривень

ДБР хоче купити трибуну для виступів за 34 тисячі гривень

Держбюро розслідувань планує купити трибуну для виступів за 34 тис. гривень.

Про це йдеться у планах закупівель відомств оприлюднених у системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер поки не оголошено.

При цьому в оголошенні не зазначено, скільки планується закупити трибун - одну або кілька.

Оголошення опубліковано 12 липня і змінено 15 числа.

Очікувана вартість закупівлі - 33 900 гривень.

запланована Закупівля в липні.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР планує створити свій спецназ до 2020 року.

А ось раніше ДБР викликало Порошенка на допит.

Труба розповів, як Порошенко прийшов до нього просити перенести свій допит через довгострокового відпустки.

Раніше ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського

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